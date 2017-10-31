“Öğrencileri derse motive edemiyoruz”

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından açıklanan yeni sınav sisteminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin soru sayısının düşmesinin doğurduğu sorunlarla ilgili ilgililere yazılan şikayet mektuplarından birine Akit ulaştı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni tarafından yazıldığı belli olan ve soru sayısının düşmesinin derse olan ilgiyi azalttığından yakınılan mektupta, söz konusu uygulamadan bir an önce dönülmesi talep ediliyor.

DERSE İLGİ AZALDI

Mektupta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin soru sayısının düşürülmesinin vahim bir hata olduğu kaydedilerek, “Yeni sistemle öğrencilerin yüzde 20’sine tekabül eden sadece sözel alandan sınava giren öğrencilere 6 soru sorulacağı açıklandı. Bu durum, dersine girmiş olduğum sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerinde dersime karşı büyük bir ilgisizlik meydana getirdi. Sınav grubu öğrencileri bizim dersimizde kendi alanlarıyla ilgili soru çözmek istemektedir. Öğrencilerimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersime motive etmekte zorlanıyorum. Bu durum Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin algısını ve önemini ciddi oranda azaltacak bir sonuç doğuracaktır. Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinde okuyan eşit ağırlık ve sayısal öğrenciler için bu dersin bir anlamı kalmayacaktır. Bu uygulamanın ülkemiz ve yetiştireceğimiz nesiller için olumsuz sonuçlar doğuracağına dair kuvvetli kaygılarımız var. Bu konudaki oluşacak mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyorum” ifadelerine yer veriliyor.