Öğrencilere PCM eğitimi verildi

İl Müdürlüğü konferans solunun da verilen eğitime, İl Müdür vekili Mehmet Afif Avcı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kudbeddin Tekin, Proje İl Koordinatörü Ziraat Mühendisi Celalettin Ceylan, Sosyolog İlyas Ağım ve Stajyer öğrenciler katıldı. Proje Yazma Eğitimi ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü vekili Mehmet Afif Avcı, "Amacımız bu eğitimler sayesinde stajyer öğrencilerimizde, proje kültürünü yaygınlaştırmak ve kaliteli projelerin hayata geçmesine katkı sağlamaktır" dedi.