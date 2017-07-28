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Öğrencilere PCM eğitimi verildi

Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, stajyer öğrencilere "Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi" verildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:16
Öğrencilere PCM eğitimi verildi

İl Müdürlüğü konferans solunun da verilen eğitime, İl Müdür vekili Mehmet Afif Avcı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kudbeddin Tekin, Proje İl Koordinatörü Ziraat Mühendisi Celalettin Ceylan, Sosyolog İlyas Ağım ve Stajyer öğrenciler katıldı. Proje Yazma Eğitimi ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü vekili Mehmet Afif Avcı, "Amacımız bu eğitimler sayesinde stajyer öğrencilerimizde, proje kültürünü yaygınlaştırmak ve kaliteli projelerin hayata geçmesine katkı sağlamaktır" dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:16
  1. Batman
  2. Ceylan
  3. Ziraat Mühendisleri Odası
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