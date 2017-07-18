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Öğrencilere cimnastikle sporu sevdiriyorlar

Küçükçekmece Belediyesi, Yaz Spor Okulları bünyesinde açılan cimnastik branşına çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Sporun temeli olan cimnastik kurslarında uzman eğitmenler, çocuklara sporu sevdiriyor.

18 Temmuz 2017 Salı 22:11
Öğrencilere cimnastikle sporu sevdiriyorlar

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Bedenin fiziksel yapısını güçlendirme, doğru duruş formu oluşturma açısından büyük önem taşıyan cimnastik branşına devam eden çocuklar, cimnastik derslerinde öğrendikleri figür ve hareketleri uygulamalı olarak yapma imkanı buluyor. 350'ye yakın minik sporcunun çalışmalarını sürdürdüğü cimnastik branşında çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Cimnastik sporu yapmak isteyen 6 ile 14 yaşlarındaki minik sporcuların velileri, kurslarla ilgili olarak Küçükçekmece Belediyesi spor kayıt masasına başvuruda bulunabilirler. 444 4 360 /7996-7997 numaralı telefonlardan da konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:11
  1. Küçükçekmece Belediyesi
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