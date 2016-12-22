Öğrencilerden tüyleri diken diken eden Komando Marşı! Son zamanlarda yaşanan hain terör saldırıları sonucu vatandaşlarımız tek yürek oldu. Konya Meram Anadolu Lisesi öğrencileri hep bir ağızdan Komando Marşı söyledi. İşte tüyleri diken diken eden o görüntü...