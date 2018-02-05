Öğrencilerden “Tek Devlet Tek Millet” mesajı

Eğitim öğretime verilen 15 günlük tatilin ardından öğrenciler bugün ders başı yaptı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde ortaklaşa bir tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılarda 160 bin öğrenci ve 800’ün üzerinde öğretmenimiz var. Bu ilçede 5 aydır kaymakamlık yapıyorum. Belediyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı’mızın eğitime büyük katkıları olduğunu gördüm. Allah’a hamd olsun eğitimde çok iyi gidiyoruz. Bağcılar’da kaymakamlık, belediye, milli eğitim, okul müdürleri ve tüm eğitim camiasıyla hepimiz biriz bütünüz. Hedefimiz eğiteme katkıyı artırmak” dedi.

Amacımız Bağcılar’da eğitim seviyesini çok iyi bir noktaya taşımak

İl Milli Eğitim müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise “2017- 2018 Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ülkemize, milletimize ve eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’da 3 milyonu aşkın öğrenciye hizmet veriyoruz. İstanbul’da Bağcılar Belediyesihem önceki dönemde hem de şu anda eğitime çok büyük katkılarda bulundular ve bulunuyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “İlçemizde her geçen gün eğitim daha ileriye gidiyor. İstanbul’da en hızlı ivme yapan ilçelerin başında Bağcılar’ın olduğuna inanıyorum. Amacımız tekli eğitime geçmek ve Bağcılar’daki eğitim seviyesini çok iyi bir noktaya taşımak” diye konuştu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “İkincidönemimizin ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İşaret diliyle “Hayat Bayram Olsa” ve “Öğretmenim” şarkılarını seslendirdiler

Protokol konuşmalarının ardından okul öğrencileri işaret diliyle “Hayat Bayram Olsa” ve “Öğretmenim” şarkılarını seslendirdi. Daha sonra ise folklor gösterisi ve “Engelleri birlikte aşalım” gösterisi sergilendi. Bir grup öğrenci de ellerinde çeşitli mesajlar veren pankartlarla sahneye çıktı. Özellikle “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” yazılı döviz çok alkış aldı.2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 2'nci dönemi, protokol tarafından dönemin ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Bağcılar Abdullah Bin Mektum Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki törene İlçe Müftüsü Musa Uzun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Öte yandan Zübeyde Hanım Anaokulu’nda öğrencilere süt dağıtımı yapılırken Aşık Şenlik Ortaokulu’nun da açılışı yapıldı.