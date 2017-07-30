Öğrencilerden örnek hareket!

Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki lise öğrencisi, tasarladıkları takı ve süs eşyalarını satıp, gelirini şehit ailelerine ulaştırmak üzere stant açtı.



Lise öğrencileri Selinsu Durukan ve Seher Kültür, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların ailelerine katkıda bulunmak için harçlıklarıyla aldıkları malzemelerden takı ve süs eşyası yaptı.

Ürettikleri takı ve süs eşyalarını satmak için yol arayan öğrenciler, ilçede ağustos ayı sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak "Avanos Geleneksel Halk Panayırı"nda stant kurmak amacıyla belediyeden yer tahsisi talebinde bulundu.

Belediye yetkililerinin onayıyla stant açan öğrenciler, burada satış yapmaya başladı. Öğrenciler, satıştan elde edecekleri geliri, Avanos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 15 Temmuz kahramanlarının ailelerine ulaştıracak.

Selinsu Durukan, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini engelleyen kahramanlara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, arkadaşıyla aldıkları karar doğrultusunda bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Seher Kültür de yaz tatilini değerlendirerek şehit ailelerinin bütçesine katkı sağlamanın kendileri için onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA