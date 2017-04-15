Öğrencilerden Atık Getirme Merkezi'ne ziyaret

Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Öğrencilerden Atık Getirme Merkezi'ne ziyaret
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:47

Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi, minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Merkezin son konukları Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu öğrencileri oldu. Atık Getirme Merkezi’nde çevreye yönelik verilen eğimler, öğrenciler arası iletişimin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede ayrıca miniklerde ‘çevre’ bilinci de oluşturulması amaçlanıyor. Ziyaret sırasında Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nin yetkilileri tarafından öğrencilere, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde yaratacağı olumsuzluklar aktarıldı.

Minik çevreciler, doğaya bırakılan maddeleri büyük bir merakla incelediler.

 
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