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Öğrenciler sosyal medyadan istedi, rektör yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü, sosyal medya üzerinden çay-çorba isteyen öğrencilere kayıtsız kalmadı.

09 Ocak 2018 Salı 09:12
Öğrenciler sosyal medyadan istedi, rektör yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) okuyan öğrencilerin sosyal medya üzerinden sınav haftası rektörlükten çay ve çorba servisi istemesi üzerine, okulun kütüphanesinde çay ve çorba servisi başlatıldı.

Sınav haftalarında geç saate kadar okulda kalan öğrenciler, kantinlerin kapalı olmasından dolayı sosyal medya üzerinden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'a çay ve çorba istediklerini iletti.

Öğrencilerin taleplerine duyarsız kalmayan Bircan, okulun kütüphanesinde çay ve çorba servisi başlattı. Kütüphaneye gelerek, ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Bircan, öğrencilere çorba ikram etti.

Gazetecilere açıkalamalarda bulunan Bircan, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya kayıtsız kalmadıklarını belirterek, 19.00 ile 22.00 saatlerinde çay ve çorba servisinin olacağını kaydetti.

Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin buna ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bircan, "Öğrencilerimiz sosyal medya üzerinden 'Hocam bize çorba yok mu? Hocam bize neden çay vermiyorsunuz?' dediler. Bizim de ömrümüz kütüphanelerde ders çalışarak geçtiği için çocuklarımızı çok iyi anlıyoruz. Hemen onların ihtiyaçlarını giderdik. Merkez kampüsümüz ve Nazilli'nin İsabeyli kampüsünde 19.00 ile 22.00 arası bu uygulamayı başlattık." dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:12
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