Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, lise öğrencilerinin mesleki bilgilerine katkı sağlamak ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla “Teknik Geziler” düzenliyor. Eğitim ve öğretimdeki faaliyetleri artırmak ve etkin öğrenme biçimlerini hayata geçirmek için düzenlenen “Teknik Geziler”in ikincisi Esenler Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla İstanbul Halk Ekmek fabrikasına düzenlendi.

İstanbul Halk Ekmek (İHE) Cebeci Fabrikası binasında önce İHE tarafından hazırlanmış olan video sunumlarını izleyen öğrenciler daha sonra üretimhaneden pişirme alanlarına kadar fabrikayı gezerek ekmeğin yapılış sürecini görme fırsatı buldu. Halk Ekmek Fabrikası’nı ziyaret eden öğrencilere, fabrika yönetimi tarafından çeşitli ekmekler ikram edildi.