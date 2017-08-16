Öğrenciler dikkat! Tüm sınav saatleri değişti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sınavlarda "15 dakika" kuralı için yeni öneri getirildi

ÖSYM'nin 15 dakika kuralına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz, "Orada da şunu söyledik. Bundan sonra şöyle yapacak; 10.00'da öğrenciyi çağıracak, sınav 10.15'te başlayacak. Dolayısıyla kendisinin de söylediği olacak. Dolayısıyla ona katılırım, sınav saati 10.00 olup da 09.45'te gelme sıkıntı olur ancak sınav saati 10.00 deyip de 10.15'te başlatırsa orada bir sıkıntı olmaz." dedi.

"10.00'daki sınavların 10.15'de başlatılıp başlatılmayacağı" yönündeki açıklamalarına ilişkin ayrıntı vermesi istenen Yılmaz, "Bundan sonra yaparız, dedi. Uygulamasını takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÖSYM'nin 15 dakika kuralınına ilişkin öğrencilerin sınav giriş belgesi almadan önce "gördüm, okudum" butonunu işaretlemesinin istendiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Görmedim, duymadım yok. Ancak 10.00'da başlayacak sınav için 09.45 kuralı bilinmesine rağmen bedenin kendi dışında bir kodlaması var. O kodlamaya uyuyor gibi. Dolayısıyla geç kalması toplum vicdanını yaraladığı konusunda herkes mutabakatta. Sınav başladıktan sonra, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınava girilmesi istenmiyor. Ne olacak? Sınavı 10.00’da söylediyseniz 10.15’de başlatın, yine aynı şey olur. 10.00'da herkes gelmiş olur, 10.15'te de sınavı başlatırsanız sınavın arasında hiç kimse gelmemiş olur. 'Bunu dikkate alacağız.' dedi. Uygulamasını biz de takip edeceğiz."

"Haktan daha büyük bir şey yoktur"

Türkiye'de çok iyi giden alanlardan birinin eğitim olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Eğer eğitim böyle iyi gitmeseydi o diğer iyilikler de olmazdı." diye konuştu.

İsmet Yılmaz, tam bağımsız olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olunması gerektiğini belirterek, "O bilgiyi üretecek, o bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamına ihtiyacımız var. O bilim adamına sahip değilseniz tam bağımsız değilsiniz demektir." görüşünü dile getirdi.

FETÖ soruşturmalarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Yılmaz, sınavlarda soru çalma nedeniyle herhangi bir kamu kurumuna yerleşmiş olanların ilişiğinin kesildiğini, soruşturmaların sürdüğünü kaydederek, "Dolayısıyla bize bir bilgi gelirse mutlaka gereğini yaparız. Haktan daha büyük bir şey yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin de müfredatta yer alacağını ve öğrencilere sosyal bilgiler, Türkçe derslerinde gösterileceğini ifade etti.