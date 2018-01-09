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Öğrenciler bakkal dolabından izinsiz aldıkları ekmekler için bu notu bıraktı!

'Abi biz burada öğrenciyiz. Paramızın olmadığı günler buradan izinsiz ekmek aldık. Hakkını helal et. Allah razı olsun dolabı açık bıraktığın için'

09 Ocak 2018 Salı 14:59
Öğrenciler bakkal dolabından izinsiz aldıkları ekmekler için bu notu bıraktı!

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bir bakkalın kilitsiz dolabından farklı gecelerde izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri iş yeri sahibini duygulandırdı.

"Burayı aldığımız günden beri ekmek dolabını hiç kilitlemedik. İlçemizde de bu şekilde yapan çok esnaf arkadaşımız var. İhtiyacı olan çekinmeden alsın"

Eskişehir Caddesi'ndeki bakkal dükkanına gelen Osman Çiftçi, ekmek dolabında 5 lira ve içinde "Abi biz burada öğrenciyiz. Paramızın olmadığı günler buradan izinsiz ekmek aldık. Hakkını helal et. Allah razı olsun dolabı açık bıraktığın için. Aldığımız beşinci ekmek oluyor bu. Paramızı buraya bırakıyoruz." yazılı not buldu.

İlçede, emekli olduktan sonra 15 yıldır esnaflık yapan Çiftçi, öğrencilerin çekinmeden ekmek almaya devam edebilmeleri için, bulduğu notun altına "Hiç sorun değil devam et." notunu yazdı. Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gençlere hakkını helal ettiğini belirterek, atalarından da böyle gördüğünü söyledi.

"Burayı aldığımız günden beri ekmek dolabını hiç kilitlemedik. İlçemizde de bu şekilde yapan çok esnaf arkadaşımız var. İhtiyacı olan çekinmeden alsın." ifadesini kullanan Çiftçi, Osmanlı torunu olarak gördüklerini yaşatmaya çalıştığını kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:59
  1. Bilecik
  2. bakkal
  3. ekmek
  4. not
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