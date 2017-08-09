Öğrenci vefası...Şehit öğretmenlerinin kabrinin başında gözyaşı döktüler

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, şehit öğretmenin baba ocağını ve kabrini ziyaret etti.

Gümüşhane ve Şanlıurfa Valiliğince düzenlenen program kapsamında, şehit öğretmen Yılmaz'ın öğrencilerinin bir kısmı ve eğitimcilerden oluşan bir grup, hava yoluyla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla şehidin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki babaevine geldi.

Yılmaz'ın öğrencileri ve eğitimciler burada şehidin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'a başsağlığı diledi.

Ziyarette anne Yılmaz, şehit oğlunun öğrencilerine sarılarak gözyaşı döktü. Öğrencilerin de duygusal anlar yaşadıkları ziyarette, şehit öğretmenin eşyaları ailesine teslim edildi.

Şehit öğretmen Yılmaz'ın öğretmenlik yaptığı okuldaki Türk Bayrağı da heyet üyelerince baba Hamit Yılmaz'a verildi.

Öğrenciler daha sonra şehit öğretmenin köy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek, gül bıraktı. Şehidin adının verildiği okulun bahçesinden getirilen toprak da kabrine döküldü.

Burada şehit öğretmen için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Çocuğumu Siverek'e sevinerek ve gururla gönderdim"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklardan Necmettin öğretmenin bıraktığı bayrağı teslim almalarını istedi.

Yılmaz, yurdun çeşitli yerlerinden taziye için telefon ve mektup aldığını, insanların acılarını paylaştıklarını belirterek, "Bu çocukların alınlarından öpüyorum. Şanlıurfa İbrahim peygamberin diyarı olduğu için çocuğumu Siverek'e sevinerek ve gururla gönderdim. Halil-ül Rahman'a bir emanet teslim ettik. Bir kurban teslim ettik. O da İsmail'i kurban etmişti. Biz de Necmettin'i kurban ettik. Vatanım sağ olsun." dedi.

"Büyüyünce Necmettin öğretmen gibi öğretmen olmak istiyorum"

Şehit öğretmenin öğrencilerinden Mehmet Sunkar ise Necmettin öğretmenin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bizi çok seviyordu. Bize pasta getirirdi. Ölümüne çok üzüldük. Allah onu öldürenleri cezalandırsın. Ben de büyüyünce Necmettin öğretmen gibi öğretmen olmak istiyorum. Allah mekanını cennet etsin." şeklinde konuştu.

Şehit Yılmaz'ın öğretmenlik yaptığı köyün sakinlerinden Halil Çaçan (70) da Necmettin öğretmenin ailesinin acısını paylaşmak için geldiklerini ifade ederek, şehit öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz'ın, 16 Haziran'da memleketi Gümüşhane'ye giderken otomobili kurşunlanmış, cansız bedeni 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında bulunmuştu.