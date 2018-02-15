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Öğrenci şiddeti tırmanıyor

Geçtiğimiz günlerde Çorlu’da Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin, öğretmeni kucağına alarak fırlatması, öğretmenlerin maruz kaldığı öğrenci şiddetini tekrar gündeme getirdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:04
Öğrenci şiddeti tırmanıyor

Hemen her gün öğrencileri tarafından şiddete uğrayan öğretmen vakalarının artmaya başlaması Türk Eğitim Sen’in hazırladığı rapora da yansıdı. 2016 yılında yüzde 41.4 olan öğretmene şiddet vakaları, geçtiğimiz sene yüzde 5’e yakın artarak yüzde 45.4’e yükseldi. Öğretmenlerin yüzde 67.4’ü sözlü şiddete, yüzde 19.6’sı fiziksel şiddete, yüzde 12.9’u psikolojik şiddete maruz kaldı. Mesleğini kaybetme korkusu ya da öğrenci tarafından saldırıya uğrama endişesiyle öğretmenlerin yüzde 87’si ise şikayetçi olmadı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:04
  1. Çorlu
  2. Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  3. Türk Eğitim Sen

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