Öğrenci servisi sürücüsüne silahlı saldırı: 1 kişi öldü

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan okul servisi şoförü yaşamını yitirdi. Lise öğrencilerini okula bıraktıktan sonra Kağıthane ilçesi Girne Caddesi'nde seyreden Kıyasettin Tacer'in (41) kullandığı 34 ZK 6776 plakalı minibüse, plakası alınamayan bir cipten ateş açıldı. Silahlı saldırıda Tacer ağır yaralanırken, cip olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tacer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırı sırasında Tacer'in kullandığı cipte bulunan kadın hostesin olaydan yara almadan kurtulduğu, seken kurşunlardan bazılarının yol kenarında park halindeki bir minibüse de isabet ettiği öğrenildi. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.