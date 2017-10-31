Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öğrenci servisi sürücüsüne silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Kağıthane Girne Caddesi'nde öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

31 Ekim 2017 Salı 10:46
Öğrenci servisi sürücüsüne silahlı saldırı: 1 kişi öldü

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan okul servisi şoförü yaşamını yitirdi. Lise öğrencilerini okula bıraktıktan sonra Kağıthane ilçesi Girne Caddesi'nde seyreden Kıyasettin Tacer'in (41) kullandığı 34 ZK 6776 plakalı minibüse, plakası alınamayan bir cipten ateş açıldı. Silahlı saldırıda Tacer ağır yaralanırken, cip olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tacer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırı sırasında Tacer'in kullandığı cipte bulunan kadın hostesin olaydan yara almadan kurtulduğu, seken kurşunlardan bazılarının yol kenarında park halindeki bir minibüse de isabet ettiği öğrenildi. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:46
  1. İstanbul
  2. silahlı saldırı
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'