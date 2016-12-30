Öğrenci servisi refüze çarptı: 20 yaralı

Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ali G. (56) yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü ile lise öğrencileri E. İ. (16), B.K. (15), A. K. (17), E.K. (15), M. Y. (15), H. B. (16), A. Ç. S. (15), Ü. G. (15), S.Ö. (15), A. İ. (14), O. K. (15), Ç. Ö.(15), D.T. (15), A. S. K.(15), V.G.(16), H. N.E. (16), M. T. (15), E.Ç. (15) ve E. K. (15), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ali G. (56) yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.