Oğlunun şehadet haberini alan baba: Ayıp olmasa güler oynarım

Karaman Vali Vekili Kaya Çelik ve askeri yetkililer, sözleşmeli er Oğuzhan Küçükün şahadet haberini vermek için ailesinin besicilik yaptığı merkeze bağlı Zengen Köyü'ne gitti. Şehit Küçük'ün babası Alaaddin Küçük, köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çiftlikte yetkilileri karşısında görünce oğlunun şehit olduğunu anlayıp, heyetin konuşmasına fırsat vermeden üzerinin uygun olmadığını söyleyip değiştirmek için izin istedi. Günlük kıyafetlerini giyip tekrar dışarı çıkan baba Alaaddin Küçük, Oğlumun nasıl şehit olduğunu öğrenmek istiyorum? diye sordu.

'AYIP OLMASA GÜLER OYNARIM'

Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Yurdakul Türkmenden oğlu Oğuzhan'ın nasıl şehit olduğunu öğrenen Alaaddin Küçük, "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa şu an 3 el havaya ateş ederim dedi.

Oğlunun acı haberini alan Şerife Küçük ile kızı Saliha gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada Alaaddin Küçük eşi ve kızını ağlamamaları konusunda uyararak, Bizi ayakta tutan şey dinimize ve vatanımıza olan inancımız. Sen değil miydin 15 Temmuzda şehit olmak için dışarıya çıkan. Ne oldu şimdi, niye ağlıyorsun" diyerek susmalarını istedi.

Besi çiftliğinde oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Alaaddin Küçük, kendi otomobiliyle, eşi ve kızı ise ambulansla karaman merkezdeki Zembilli Ali Efendi Mahallesindeki evlerine geldi. Aile burada taziyeleri kabul ederken eve ve mahalleye Türk Bayrakları asıldı.

BABASI ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, KARDEŞİ SÖZLEŞMELİ ER

Baba Alaaddin Küçükün uzman çavuş iken 28 Şubat döneminde ordudan ihraç edildiği öğrenilirken, şehit Oğuzhan Küçükün ağabeyi 27 yaşındaki Mücahit Hazma Küçükün de Hakkaride sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçükün cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek asker törenin ardından Karaman'da toprağa verilmesi bekleniyor.

