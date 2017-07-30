Oğlunun düğününe sedyeyle getirildi

Bilecik'te geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan anne, oğlunun düğününe hastaneden sedyeyle getirildi.

Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde yaşayan Rehber ailesi, iki hafta önce oğulları Mustafa'nın düğün davetiyesini dağıtırken trafik kazası geçirdi. Kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan anne Makbule, abla Ülkü ve baba Yaşar Rehber, hastanede tedavi altına alındı.

Mustafa Rehber ile Seda Ak çifti için bugün düzenlenen düğüne ise damadın annesi Makbule ile ablası Ülkü, hastaneden sedyeyle getirildi.

Anne Makbule, düğünü minibüse yerleştirilen yatakta izledi. Damat ile gelin, anne ve ablanın elini öptükten sonra ilk dansını gerçekleştirdi.

Damadın babası Yaşar Rehber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiğini belirterek, "Her karanlık gecenin bir sabahı var. Acımızın sonunda böyle mutlu bir gün oldu. Acıyı mutlulukla tamamlayalım istedik. İnşallah oğlum ve gelinim bundan sonra da mutlu olur." diye konuştu.