Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oğlunun düğününe sedyeyle getirildi

Bilecik'te trafik kazasında yaralanan anne, hastaneden sedyeyle getirildiği düğünü, minibüse yerleştirilen yatakta izledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 21:16
Oğlunun düğününe sedyeyle getirildi

Bilecik'te geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan anne, oğlunun düğününe hastaneden sedyeyle getirildi.

Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde yaşayan Rehber ailesi, iki hafta önce oğulları Mustafa'nın düğün davetiyesini dağıtırken trafik kazası geçirdi. Kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan anne Makbule, abla Ülkü ve baba Yaşar Rehber, hastanede tedavi altına alındı.

Mustafa Rehber ile Seda Ak çifti için bugün düzenlenen düğüne ise damadın annesi Makbule ile ablası Ülkü, hastaneden sedyeyle getirildi.

Anne Makbule, düğünü minibüse yerleştirilen yatakta izledi. Damat ile gelin, anne ve ablanın elini öptükten sonra ilk dansını gerçekleştirdi.

Damadın babası Yaşar Rehber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiğini belirterek, "Her karanlık gecenin bir sabahı var. Acımızın sonunda böyle mutlu bir gün oldu. Acıyı mutlulukla tamamlayalım istedik. İnşallah oğlum ve gelinim bundan sonra da mutlu olur." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 21:16
  1. Bilecik
  2. Kaza acısı Mutluluk ile Tamamlandı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan flaş açıklama! O askerler gözaltına alındı
    1. TSK'dan flaş açıklama! O askerler..
    2. Putin: 755 ABD diplomatı Rusya'dan..
    3. Aç karnına su içmek için 10 neden
    4. Oğlunun düğününe sedyeyle getirildi
    5. Memur-Sen, 50 bin personelin kadroya..
    6. Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz..
    7. Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü
    8. Bir kadın cinayeti daha...
    9. Aksa'da Filistinlilerden dua: 'Allahım..
    10. Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki..
    11. Muhaliflerin toplantısına alçak saldırı
    12. Hristiyan Papaz: Sivil itaatsizlik..
    13. Müslümanlara kendileri için namaz..
    14. Fatih Terim’den flaş açıklamalar:..
    15. ''Ey Türk İslam dünyası Çin'e neden..
    16. İngiliz uçaklarını teslim aldılar...
    17. Yemen'de El-Kaide'ye operasyon
    18. Senagal'de halk sandık başında
    19. O askeri birlikler azaltılacak...
    20. Müslüman Uygur Türklerine ana dilleri..
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...