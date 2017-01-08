Oğlunun bombalı paket getirdiği baba konuştu: 'Hemen anladım ama...'

Makine mühendisi Osman Kurdaş (55) 14 Kasım 2016'da İstanbul Maltepe'deki şirketinde kendisine yollanan bombalı paketi açarken patlama olmuştu. Bombalı paketi Osman Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş'ın (29) evde hazırladığı, kurye kılığına girip kafasında kaskla şirkete bıraktığı ortaya çıkmıştı. Patlamada sol kolunu kaybeden ve görme kaybı yaşayan Osman Kurdaş, oğlu tutuklandığında yoğun bakımdaydı.

Konu hakkında konuşmayan ve "Hasmım yok, bunu bana kim yapmış olabilir" diyen Kurdaş, ardı ardına geçirdiği ameliyatları takiben geçen hafta hastaneden taburcu oldu. Çok tartışılan konuya yakınları ile yaptığı sohbette yanıt veren Kurdaş, "Bombalı paketi oğlumun yolladığını ben hemen anladım. Belki polis kanıt bulamamıştır diye düşünüp kimseye bir şey söylemedim" dedi.

Osman Kurdaş'ı oğlunun annesi olan eski eşinin de uyardığı ve "Alican'a biraz para ver. Zor durumda. Sana zarar vermesinden korkuyorum" dediği öğrenildi.