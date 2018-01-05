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Oğlunu uyutup alt komşuya misafirliğe giden anneye ‘modern hırsız’ şoku

Misafirlik dönüşü eve girdiğinde tanımadığı 3 kadınla yüz yüze gelen anne, kaçmaya başlayan hırsızlardan birisini yakaladı, altın yüzüklerini ise kaptırdı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:35
Oğlunu uyutup alt komşuya misafirliğe giden anneye ‘modern hırsız’ şoku

Antalya’da 1,5 yaşındaki oğlunu uyuttuktan sonra alt komşuya misafirliğe giden anne, eve döndüğünde 3 kadın hırsızla karşı karşıya geldi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisini yakalayabilen anne, diğer hırsızların çaldığı altın yüzüklerini ise kurtaramadı. Yakalanan 18 yaşındaki genç kızın modern giyimli olması dikkat çekerken, rahat tavırları da bu kadarına pes dedirtti.  
  Olay, dün 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi 25 yaşındaki İsmet Aslan, 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan’ı uyuttuktan sonra dış kapıyı kapatarak 10 dakikalığına alt komşusuna indi. Bu sırada apartmana giren kimliği belirsiz 3 kadın, Aslan’ın kapısını açıp evin içine girdi. Hırsızlar, 2 altın yüzüğü çaldıkları sırada, evine çıkan anne İsmet Aslan kapıyı açtığında içeride bir kadın gördü. Aslan’ın çığlık atması üzerine hırsızlar kaçmaya başladı. Kapıda olan Aslan ise kaçmaya çalışan 18 yaşındaki Marziye V. isimli genç kızı yakaladı, diğer komşular da şahsın kaçmaması için Aslan’a yardımcı oldu.

  Modern giyimli, rahat hırsız
  Olayın ardından Aslan polisi arayarak durumu bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Aslan’ın yakaladığı Marziye V.'yi gözaltına aldı. Ev ve çevresinde inceleme başlatan polis, Aslan’a ait 2 yüzüğü çalıp kaçan 2 kadın için çevrede araştırma başlattı. Giyimi oldukça modern görünen genç kızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

  2 altın yüzüğü diğer hırsızlarda
  Kucağında neler olduğuna anlam veremeyen oğluyla olayın şokunda olduğu gözlenen İsmet Aslan, "O sırada komşuma misafirler gelmişti, aşağıya indim. Yukarıdan sesler geldiğini fark ettim ve kapıyı açınca benim sesime oğlum uyandı. Benim bağırmamla birlikte 3 hırsız kaçmaya başladı ama birisini yakaladım. 2 tane yüzüğümü almışlar fakat yüzükler diğer hırsızlarda" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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