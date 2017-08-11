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Oğlunu otomobilin altında kalmaktan kurtaramadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:21
Oğlunu otomobilin altında kalmaktan kurtaramadı

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, G.G. (25) yönetimindeki 01 CAG 93 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne R.K. (27) ağır yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Serdal Karaboğa hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bu arada, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde annesinin elinden kurtularak caddeye fırlayan çocuk ve onu yakalamaya çalışan anneye cadde üzerinde seyreden otomobilin çarpması yer alıyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:21
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