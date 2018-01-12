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Oğlunu öldürüp tazminat istediler

Katil siyonistler 3 yıl önce Abdullah Guneymat’ı (21) vurarak şehit etti. Barbarlar cesedin üzerinden geçerken askeri araç devrildi.

12 Ocak 2018 Cuma 06:08
Oğlunu öldürüp tazminat istediler

Terör devleti İsrail’in hukuk ve insanlık bilmez tavrı sürüyor... İşgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesine Haziran 2015’te baskın düzenleyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmış ve 21 yaşındaki Abdullah Guneymat olay yerinde şehit olmuştu. Bir insanı katletmekle yetinmeyen barbar İsrail askerleri Gunaymat’ın cansız bedeninin üzerinden geçmeye çalışırken askeri araç devrilmişti.

Guneymat’ın ailesi henüz genç yaşta şehit olan oğullarının acısını unutmamışken, pazartesi akşamı İsrail ordusu tarafından kendilerine gönderilen tazminat kararıyla bir şok daha yaşadı. Ailenin avukatı Naile Atiyye, İsrail ordusunun Abdullah Guneymat’ın üzerine devrilen askeri araçta meydana gelen hasarın maliyetini ailesinden istediğini belirterek, İsrail askeri mahkemesi tarafından karar verilen 100 bin Şekellik (27 bin dolar) tazminatın aileye iletildiğini ifade etti.

Filistinli şehit Abdullah’ın babası İyad Guneymat, İsrail’in küstahlık yaptığını belirterek, “İsrail ordusu çocuklarımızı öldürüyor ve bir de bizden tazminat talebinde bulunuyor. İnsanlıklarını kaybetmişler. Bir çocuklarımızı öldürdüğü mermilerin parasını istemedikleri kaldı” dedi.

İsrail’in işgalci bir devlet olduğuna ve Filistinlilerin çocuklarını soğukkanlılıkla öldürdüğüne dikkati çeken baba Guneymat, “İsrail işgalci bir devlettir. Topraklarımızı çalıyor ve evlerimizi yıkıyor. Benim oğlum onlara gitmedi, onlar beldemize baskın düzenledi. Aslında tazminat talebinde bulunması gerekenler biziz. Oğlumu öldüren İsrail’den tazminat talebimizi yerel ve uluslararası mahkemeler aracılığıyla dile getireceğiz. İsrail askerleri kasten oğlumu infaz etti. Oğlumun cesedinin üzerinden askeri ciple geçerken araçları devrildi. Oğlumun cansız bedenini ancak dört saat sonra devrilen aracın altından çıkarabildik” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 06:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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