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Oğlunu korumaya çalışan baba canından oldu

Gaziantep’te takip ettikleri araca kurşun yağdıran şahıslar yoldan geçen bir kişiyi vurdu. Oğlunu korumaya çalışan baba vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2017 Salı 22:43
Oğlunu korumaya çalışan baba canından oldu

Olay, bugün Şehitkamil ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki otomobil içerisindeki şahıslar aniden sokak ortasında durarak tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflardan biri araçta bulunan av tüfeğini çıkararak diğer şahıslara rastgele ateş açtı. Bu sırada oğlu ile birlikte markete alışveriş yapmaya giden 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak, kendisini oğluna siper ederek kurşunların hedefi oldu.

Olay sonrası ihbar üzerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kızılırmak acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılırmak’ın ölüm haberini alarak acil servise akın eden yakınları gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi.

Olay sonrası Kızılırmak’ın ölümüne sebep olarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, hayatını kaybeden genç babanın cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:43
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Gaziantep
  3. Hürriyet
  4. Kızılırmak
  5. Şehitkamil
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