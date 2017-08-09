Oğlunu korumak isterken vurulan baba toprağa verildi
Gaziantep’te kavga eden iki grubun açtığı ateşin arasında kalan ve oğlunu korumaya çalışırken vurulan baba gözyaşları arasında toprağa verildi.09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
Şehitkamil ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde plakaları belirlenemeyen iki otomobil içerisindeki şahıslar aniden durarak birbirine ateş etmeye başlamış, bu sırada oğlu ile marketin önünde eşini bekleyen 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak kafasından vurularak hayatını kaybetmişti.
Evli ve 2 çocuk babası özel güvenlik görevlisi Mehmet Kızılırmak bugün Nizip ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kızılırmak’ın cenazesinde güçlükle ayakta duran baba Adil Kızılırmak ve ailesini yakınları teselli etti.