Oğlundan Kılıçdaroğlu'na büyük şok!

YENİAKİT.COM.TRAnkara'dan İstanbul'a doğru yola çıkan Kılıçdaroğlu'na ilk darbe oğlu Kerem'den geldi.

CHP'LİLER RAHATSIZLANDI

Komünist Parti'nin haftalık siyasi dergisinin logosunu içeren(boyun eğme) tişörtle yürüyüşe katılan Kerem Kılıçdaroğlu'nun babasının genel başkanı olduğu CHP yerine Komünist Partisi'ni desteklediği söylentileri ayyuka çıktı. Bu söylentilerden rahatsız olan CHP'liler homurdanmaya başlayarak seslerini Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurdukları da iddia edilenler arasında yer aldı.

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'de Kılıçdaroğlu'nun otoritesi tekrar sorgulanmaya başladı.