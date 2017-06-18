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Oğlundan Kılıçdaroğlu'na büyük şok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne katılan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Komünist Parti'nin haftalık siyasi dergisinin logosunu içeren(boyun eğme) tişört giymesi partililer arasında homurdanmalara neden oldu.

18 Haziran 2017 Pazar 14:18
Oğlundan Kılıçdaroğlu'na büyük şok!

YENİAKİT.COM.TRAnkara'dan İstanbul'a doğru yola çıkan Kılıçdaroğlu'na ilk darbe oğlu Kerem'den geldi.

CHP'LİLER RAHATSIZLANDI

Komünist Parti'nin haftalık siyasi dergisinin logosunu içeren(boyun eğme) tişörtle yürüyüşe katılan Kerem Kılıçdaroğlu'nun babasının genel başkanı olduğu CHP yerine Komünist Partisi'ni desteklediği söylentileri ayyuka çıktı. Bu söylentilerden rahatsız olan CHP'liler homurdanmaya başlayarak seslerini Kemal Kılıçdaroğlu'na duyurdukları da iddia edilenler arasında yer aldı. 

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'de Kılıçdaroğlu'nun otoritesi tekrar sorgulanmaya başladı.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:18
  1. Komünist Parti
  2. Kerem Kılıçdaroğlu
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • Adil YücelAdil Yücel17 dk önce
    Yürüyüşteülkeyi yıkmaya çalışan hangi guruplar daha ortaya çıkacak.gerçek Atatürkçüler hiç sesiniz çıkmıyor, Adalet dediğiniz şey ülke sırlarını başkalarına açıklayanları mı kollamak yoksa halka darbe yapanları cezalandırmak mı? Atatürk olsa bu yürüşe ne derdi vicdanları olanlarkendine sorsun.
  • Nur Nur 33 dk önce
    Babasının oğlu bunlarne mal olduğu meydandakomministlik genlerinde var ne halt yapıyorlarsa ? adam olun adamAllaha nasıl hesap verecez onu düşününahirete hazırlanınadil olun bölücülük hainliksizi cehenneme odun eder yarın ne olacaz belli değilölümü düşününislamı öğrenin hainliği değilyazık ya Allah islah etsin sizidünyayabunlar için gelmedik düşün bu ülkenin yakasındanmani olmayın düşün ümmetin yakasındanAllah belanızı verecekyeter ya ülkenin hızınıkesmeye uğraşıyorsunuzAllahım Ayaklarına dolandır bunların kendi tuzaklarına düşür bunları
  • E.ozdemir.E.ozdemir.45 dk önce
    Ne var bunda. Bilmedigimiz birşey degil. Aile boyu komunist bölücü turkiye düşmanıdırlar. Baba neki oğlu ne olsun. Armut dibine duser. Ke MAL ın da gençliği komunistlerle terör örgütleriyle beraber gecti. Azmı dhkp-c li pkk lıteröristleri ziyarete gitti.
  • Orhan sincan Orhan sincan 50 dk önce
    Atmayın kafanızdan, homurdanma falan olmaz, tüm muhalifler bu tişörtü giydi
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bilmedigimiz bir gercek mi?dahasida var,dhkpc,tikko,tkp,mlkp,vsvs..adinda yeterki komunist olsun..
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Eğri cetvelden düzgün cizgi cikmazmis babasi ne ki oğlu ne olsun. Armut dibine düşmüş. Allah hidayet nasib eylesin.
  • CemilCemil1 sa önce
    Siz kendinizi kandirin.
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