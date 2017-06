Oğlumun en güzel hediyesi şehadeti

İSTANBUL - Tolga Ecebalın’ın şehadetinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçse de anılarının hala çok taze olduğunu ifade eden baba Ecebalın, bir yılın kendileri için gururla ve şerefle geçtiğini söyledi.

HER GÜN TOLGA’YLAYIZ

Her an Tolga ile beraber olduklarını belirten Ecebalın, “Tolgasız bir günüm geçmiyor ki bir yılım geçsin. Her gün, her dakika Tolga’ylayız. Bize şeref, gurur bıraktılar. Bu bir yıl bizim için şerefle, gururla geçti. Sadece biz değil tüm şehit aileleri için bu böyle. Biz onlarlayız, onlar da bizimle. Belki biz onları göremiyoruz ama onlar kendilerini bize hissettiriyorlar. Her babalar gününde bana bir hediye alırdı. Son babalar gününde bir kazak almıştı. Oğlum bu yıl da bize parayla satın alınamayacak bir şey verdi. Şerefi, onuru, gururu hediye etti bize” dedi.

BABASI YAŞADIĞI EVİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

Ecebalın, Tolga’nın şehadetinden sonra ondan geriye kalanları insanların istifadesine sunmak için yaşadığı evi müze haline getirdiklerini söyledi. Müzede Tolga’nın çocukluğundan şehit olduğu geceye kadar geçen süredeki tüm eşyalarını sergilediklerini bildiren Ecebalın, “Tolga bir odaya sığmadı. Burada Tolga’nın giydiği kıyafetler var. O gece ayağında olan kanlı ayakkabıları var. Müzede o geceye ait her şey var. Burada Tolga’nın çocukluğundan, gençliğine ve şehit olana kadar geçirdiği hayatı bölüm bölüm anlatan köşeler yaptık. Burası sadece Tolga değil, 15 Temmuz şehitlerinin müzesi. Onlar da var burada” şeklinde konuştu.