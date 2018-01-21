Oğlumu bana kavuşturun

18 yaşında girdiği cezaevinde 24 yıldır yatan 28 Şubat mağdurlarından Abdülselam Durmaz’ın ailesi, adalet bekliyor. Demir parmaklıklar ardında 48 bayram geçiren Abdülselam Durmaz, cezaevinden bu zamana kadar sadece 3 kez geçici izine çıktı. Biri annesinin vefatı, diğer ikisi de ablalarının cenazelerine katılabilmek için… Üniversiteye hazırlık öncesi düzenledikleri sohbetlerinde ‘İslami Hareket’ kavramını kullandıkları gerekçesiyle uydurma “İslami Hareket Örgütü” davasından hüküm giyen Abdülselam Durmaz’ın 93 yaşındaki babası Ahmet Durmaz, 28 Şubat mağduru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, zulmün sona ermesini istedi.

OĞLUMUN GENÇLİĞİNİ YAKTILAR

28 Şubat postmodern darbesi sürecinde namaz kıldıkları gerekçesi veya İslami örgüte üye oldukları iddiasıyla cezaevine gönderilen mazlumlar, adaletin tecelli etmesini istiyor. Cezaevinde 3 kitap yazan, 2 de üniversite bitiren Abdülselam Durmaz’ın 93 yaşındaki babası Ahmet Durmaz, içini gazetemiz Akit’e döktü. Gözyaşları içinde oğlunu çok özlediğini anlatan baba Durmaz, “Yıllardır her hafta, herkesten önce oğlumun ziyaretine giderdim ama artık yürüyemediğim için ziyaretine bile gidemiyorum. Tek arzum, oğlumu dışarda görmek ve ona doya doya sarılmak istiyorum. Oğlumun gençliğini yaktılar. Bizim de evimize ateş düşürdüler. 24 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum” dedi.

Kendisi de bir 28 Şubat mağduru olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen acılı baba, “Sayın Cumhurbaşkanımdan özellikle rica ediyorum. 28 Şubat sürecini sizler de gördünüz. Siz 6 ay bir cezaevinde yattınız. Şu anda içeride olan insanlar, artık çocukları sevilecek halde değiller. Başları okşanacak halde değiller. Cumhurbaşkanımızdan mazlumlar için bir çözüm bekledim. Geç de olsa bu beklentimizi yerine getirmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, bu yüzden beklentim fazla. Bir daha asla 28 Şubatlar gelmesin, başka aileler yanmasın. Geçte olsa adalet bekliyorum. Ölmeden önce oğlumun özgürlüğüne kavuşmasını görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

BU ZULMÜ ARTIK BİTİRİN

“Oğlum taraflı yargının kurbanı oldu” diyen 93 yaşındaki Ahmet Durmaz, “O dönem yaşanan tüm karanlık olayları mazlum Müslümanların üzerine yıktılar. Olaylar aydınlatılmaya başlanıldı, işin içinden FETÖ çıktı. Bizim yavrularımızı da içeri attıranlar FETÖ’cüydü. Oğlum Abdülselam, 13 gün boyunca işkenceye uğradı.

“O BİR KUR'AN TALEBESİYDİ’

Mahkemeye getirildiğince iki polisin kollarında geldi. Ayakta duramayacak kadar oğlumu dövmüşlerdi. Tüm bunları hak edecek ne yaptı? O bir Kur’an talebesiydi. Benim imanlı bir evladım var. Cezaevinde bile hiç durmadan kitaplarını okur, yazılarını yazar. Biz 15 Temmuz gecesi sabaha kadar bu alçak ABD, emperyalist, Siyonistlerin işgalinin başarılı olmaması için dua ettik. Bizim ailelerimiz, akrabalarımız, bir ay boyunca göğüslerini siper ettiler meydanlarda. Hiç meydanlardan ayrılmadılar. 7’sinden 70’ine, sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızla beraber sokaklarda oldular. Artık bu sesimizi duysunlar ve bu zulmü bitirsinler” açıklamasında bulundu.