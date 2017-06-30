Oğlumu 80 milyon kalbine gömdü

HARUN SEKMEN’İN RÖPORTAJI - Görev yaptığı Mardin’in Derik İlçesi’nde PKK’lı hainlerce şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk ile onurlu bir hüznün hakim olduğu güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İşte evladının dini ve devleti uğruna şehadet şerbeti içtiğini kaydeden Safitürk ile yaptığımız o çok özel röportaj.

Herkes sizi şehidimizin cenazesinde gösterdiğiniz metanetli duruş ile tanıyor? Neler hissettiniz öncesinde ve sonrasında?

Ben evladımı şehadetinden altı ay önce görmüştüm. Hendek terörünün artığı dönemde ilçesinde gece gündüz mücadele etti. Şehri hainlere teslim etmediler ve temizlediler. O süreçte bir defa dayanamadığımdan yanına gittim. O son görüşüm oldu. Sonrasında PKK’lı hainler tarafından şehit olduğu haberini aldım. Ebediyete uğurlarken rabbim dayanma gücü verdi sanırım. Öncesinde de aile bireylerini uyarmıştım. Dik duracağız, hainleri sevindirmeyeceğiz demiştim. Rabbim de metanetini ve sabrını verdi.

Şehidimizin ardından hiç şüphesiz bir boşluk oluşmuştur. Neler hissediyorsunuz?

Şehadetinden uzun bir süre önce beraberdik. Yaylalara çıkmıştık. Kendi eliyle ızgara yapıp yedirmişti. En küçük evladımızdı. Hüzünlenmemek duygulanmamak elde değil. Evlat acısı başka bir şeye benzemiyor. Allah metanet vermediği sürece dayanılması çok zor bir acı. Vatanı için, dini için mücadele etti. Hak uğruna şehadete erdi. Bunun onurunu duyuyoruz. Bizim inandığımız bir adil-i mutlak var. Hepimiz gibi benim çocuğumda eceli geldiğinde zaten gözlerini bu hayata kapatacaktı. Ecel geldiğinde ömür ne bir an uzar ne bir an kısalır. PKK’lı canilerin böyle yapması benim çocuğumun şehit olmasına vesile oldu.

DEVLETİMİZ BİZİ UNUTMADI

En üst düzeyde katılım oldu şehidimizin cenazesine, bu tutum daha sonra da devam etti mi?

Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanı oradaydı. Kabristana kadar geldiler. Dualar okudular. Akabinde evimize geldiler. Halimizi hatırımızı sordular. İlgilendiler sağolsunlar. Bugün hala bunca süre geçmiş soruluyoruz, ediyoruz. Bakın sizler geliyorsunuz. Bunlar unutulmadığımızın göstergesi.

Bir baba olarak evladınızdan bahsedebilir misiniz biraz?

Çok aşırı saygılıydı. ‘Üf’ bile demekten çekiniyordu. Olaylar patlak verdiğinde Derik’e ziyaretine gittiğimde, benim vakit namazı için camiye gideceğimi bildiği ama ortalığın karışık olması hasebiyle gitmemden de endişe duyuyordu. Bana ‘camiye gitme, evde kıl’ bile diyemedi. Ola ki incinirim diye. Yanındaki polis arkadaşlarına rica ediyor, onlar söylüyor bana. O derece naif, o derece düşünceli bir evlattı.

Son olarak neler söyleyeceksiniz?

Benim çocuğum bütün bir milletin evladı oldu. 80 milyonun gönlüne gömüldü. Milyonlarca insanın sevgisine mazhar oldu. Bu bizle başlamadı, Adem Peygamberimizin çocukları arasında bile katiller ve şehitler vardı. İnsanlık devam ettikçe hak ve batıl mücadelesi devam edecektir.