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'Oğluma yardım elini uzatın!'

Epilepsi hastası Vedat Aydemir’in sağlığı gün geçtikçe kötüleşti. Anne Mercan Aydemir, “Oğlum gözümün önünde eriyip gitmesin” dedi

'Oğluma yardım elini uzatın!'
Eklenme: 22 Aralık 2016, 08:56
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Iğdır'da yaşayan Vedat Aydemir (17), 3 yıl önce okuldan çıkınca rahatsızlandı. Annesi Mercan Aydemir'e başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye kaldırılan çocuğa doktorlar teşhis koyamadı. Bunun üzerine anne ile oğul Erzurum'a gitti. Ancak burada da rahatsızlığının nedeni belirlenemedi. Son olarak Ankara'da bir hastaneye götürülen gence, 'epilepsi' teşhisi konuldu. Daha sonra aile, Iğdır'a geri döndü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği 870 TL ile geçindiklerini söyleyen anne Aydemir, oğlunun gün geçtikçe kötüleştiğini belirtti. Oğlunun sık sık nöbetler geçirdiğini anlatan Mercan Aydemir, "Bir ay içinde önce kollarını, sonra ayaklarını ve gözlerini kaybetti. Oğlum beş yıldır hasta ve doktorlar tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor" diye konuştu. Maddi durumunun tedavi için elverişli olmadığını da ifade eden Aydemir şöyle devam etti: "Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum. Üç çocuğum daha var ama Vedat'la ilgilenmekten onları unuttum. Oğlum gözümün önünde eriyip gitmesin. Yetkililerden yardım istiyorum."


(Sabah)
 
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