Şehit babası: Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref duyuyorum

Diyarbakır'da şehit düşen özel harekatçı polis Ahmet Alp Taşdemir'in şehadet haberi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan babası İbrahim Taşdemir'e imam olarak görev yaptığı İsabey Camisi'nde, cuma namazı öncesinde yetkililer tarafından verildi.

Taşdemir, cuma namazı çıkışında vatandaşların taziyelerini kabul etti. Baba Taşdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada :"Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum" dedi.