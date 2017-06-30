Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oğlu ve torununu neden öldürdüğü belli oldu

Kastamonu’da kendisine küfür ettiği için torunu ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü iddia eden 85 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Haziran 2017 Cuma 07:51
Oğlu ve torununu neden öldürdüğü belli oldu

Hatip köyünde dün gerçekleşen olayda, 85 yaşındaki İsmail Ç. önce torununu daha sonra oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Ç., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede rahatsızlandı. Doktorların bir gün boyunca gözetim altında tutulması yönünde görüş bildirdiği İsmail Ç. jandarma ekiplerinin gözetiminde 11 saat boyunca devlet hastanesinde müşahedeye alındı

. Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren dede İsmail Ç., torununun küfürlerini içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Ç., Kastamonu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 85 yaşındaki şahıs jandarma eşliğinde cezaevine götürülürken gazetecilerin ‘Neden yaptınız? ‘Pişman mısınız?’ sorularını ise cevapsız bıraktı.


Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 07:51
  1. oğlu
  2. torununu
  3. küfür
  4. ettiği
  5. için
  6. öldürdü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü rektör için ikinci iddianame
    1. FETÖ'cü rektör için ikinci iddianame
    2. Oğlu ve torununu neden öldürdüğü belli..
    3. Nihayet öldürüldüğü doğrulandı
    4. Trump'ın vize yasağı uygulanmaya..
    5. Erdoğan, Trump ile görüşecek
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Şimdi tam ihanet yürüyüşü oldu!
    8. Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur’an..
    9. Yıpranan Kur’an’ları onarıyor
    10. Direksiyonda telefonla konuşmayı..
    11. Afrin’e müdahale an meselesi
    12. Oğlumu 80 milyon kalbine gömdü
    13. Mübarek on bir aylar başladı...
    14. 'Yeniden yapılandırmada son gün'..
    15. AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini..
    16. Trump ile Putin'in görüşme tarihi..
    17. İran'dan ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayın!
    18. ABD yanıyor!OHAL ilan edildi
    19. "Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik..
    20. Beşiktaş'ın istediği yıldız forvet..
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...