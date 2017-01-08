Öğlen bir saat şekerleme Alzheimer’a karşı etkili

Öğle yemeklerinden sonra bir saat uyumanın hafızayı da güçlendirdiğinin altını çizen araştırma ekibinin başındaki Profesör Junxin Li, “Burada önemli olan uyku süresi. 60 dakikadan ne fazla ne de eksik olacak. Aksi takdirde bir etkisi olmuyor” diye konuştu. Öğle uykusunun Alzheimer ve bunamaya karşı da etkili olduğunu söyleyen Profesör Li, “Bir saatlik şekerlemenin beyni dinç tuttuğunu gözlemledik. Bazı ülkeler ‘siesta’ diye tabir edilen öğle uykusunu uygulamakta çok doğru bir karar almışlar” ifadelerini kullandı.