Öğlen bir saat şekerleme Alzheimer’a karşı etkili

Amerikan Yaşlanma Vakfı’nın gerçekleştirdiği bir araştırma, her gün düzenli olarak öğle saatlerinde bir saat şekerleme yapmanın beyin sağlığını geliştirdiğini ortaya koydu

Öğlen bir saat şekerleme Alzheimer’a karşı etkili
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:13
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Öğle yemeklerinden sonra bir saat uyumanın hafızayı da güçlendirdiğinin altını çizen araştırma ekibinin başındaki Profesör Junxin Li, “Burada önemli olan uyku süresi. 60 dakikadan ne fazla ne de eksik olacak. Aksi takdirde bir etkisi olmuyor” diye konuştu. Öğle uykusunun Alzheimer ve bunamaya karşı da etkili olduğunu söyleyen Profesör Li, “Bir saatlik şekerlemenin beyni dinç tuttuğunu gözlemledik. Bazı ülkeler ‘siesta’ diye tabir edilen öğle uykusunu uygulamakta çok doğru bir karar almışlar” ifadelerini kullandı. 

 
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