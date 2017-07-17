Öğle yemeğini birlikte yediği hainler akşam şehit ettiler!

Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi toplantı gerekçesiyle Genelkurmay Karargahı’na davet ettiği Kuvvet Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, karargah bölgesine girdiğinde darbeci askerlerin saldırısına maruz kaldı. Zeki Çolak’ın yakın koruması Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, saldırıya karşılık vermek isterken öncelikle bacağından sonrasında göbek hizasında sol yanından vuruldu. Kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, Cuntacıların bu hain tuzağında hayatını kaybederek 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi oldu.

İlk pusu ilk çatışma ilk şehit

15 Temmuz akşamı saat 21.00'de darbe girişimi içerisinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Emir Subayı Levent Türkkan, Zeki Çolak’ı Genelkurmay Karargâhı’na toplantı gerekçesiyle davet etti. Çolak, Karargah’a hareket ederken yanında yakın koruması Bülent Aydın da vardı. Yola çıkmadan önce eşi Şahnaz Aydın ile yaklaşık 25 dakika telefonda görüşen Aydın, işinin uzadığını söyledi. Karargâha gelen Orgeneral Salih Zeki Çolak ve ekibi, tatbikat gerekçesiyle içeri alınmadılar. Başka bir kapıdan içeri girdiklerinde güvenli bölgede askerlerin birilerini kelepçelediklerini fark ettiler. Ardından silahla girilmesi yasak olan güvenli bölgede silahlı askerlerin olduğunu görüp tehlikeyi anladılar ve çatışmaya başladılar. Bülent Aydın buradaki çatışmada ilk olarak bacağından yaralandı. Yaralı halde çatışmaya devam eden Aydın, daha sonra karın bölgesine gelen kurşunla ağır yaralandı.

Oğluna yadigâr kalan çanta

'Genelkurmay'da çatışma çıktı' başlığı ile medyaya ilk yansıyan bu olayda şehit düşen Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 5 yıl önce emeklilik hakkını elde etmesine rağmen ‘daha genciz’ diyerek çalışmaya devam etmişti.

O gün adeta şehit olacağını hisseden Aydın, arkadaşlarına “Bana bir şey olursa çantamı oğluma verin” demişti. Şehit askerden oğluna yadigâr kalan çantada, Bülent Aydın’ın manevi değeri olan özel eşyaları vardı.

“Şehit düğünü”

“Şehadetinin 40. günü, 20. evlilik yıldönümümüzdü. O günü bir şehit düğünü yaparak geçirdim. Eşimle, onun şerefli hikâyesiyle ben de çocuklarım da sonsuz gurur duyuyoruz. Beni şehit eşi yaparak en güzel hediye ile taçlandırdı“ açıklamasında bulunan şehidin eşi Şahnaz Aydın, herkesi duygulandırdı.

Çolak, Akar, Kıvrıkoğlu ve Demirel'i korudu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma astsubayı olan, iki çocuk babası Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 24 yıllık görev süresi boyunca Özel Kuvvetlerde birçok kritik noktada görev yaptı. "Bordo bereli" asker olan, "balık adam", "kurbağa adam" bröveleri bulunan Aydın, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, eski Genelkurmay Başkanları Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Orgeneral Hilmi Özkök gibi isimlerin yakın korumalığını yaptı. Aydın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde de yakın korumasıydı.