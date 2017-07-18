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Ofoedu 1 yıl daha Eskişehirspor’da

PTT 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, geçen yıl da kadrosunda bulunan Chikeluba Francis Ofoedu ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:52
Ofoedu 1 yıl daha Eskişehirspor’da

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren ve yeni yönetim ile birlikte çalışmalarına hız veren Eskişehirspor’da, kadro da şekillenmeye devam ediyor. Transfer yasağının ardından geçen sezon kadrosunda bulunan oyunculara yönelen Kırmızı Şimşekler’de 24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Ofoedu ile 1 yıl daha sözleşme imzalandı.

Siyah-kırmızılı ekipte daha önce Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Bilal Aziz Özer ve Hasan Hüseyin Acar da sözleşmelerini uzatmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:52
  1. Eskişehir
  2. PTT
  3. Güce
  4. Eskişehirspor
  5. Hürriyet
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