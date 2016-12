"Gün içerisinde yoğun iş hayatı ve hızlı akan şehir temposunda çok gergin, sinirli hatta öfkeli hissediyorsanız bu durumun beslenmenizle de ilgili olduğunu unutmayın. Yetersiz ve dengesiz beslenme, sinir sistemi için gerekli vitamin ve mineralleri eksik almanıza yol açacağından ötürü toleransınızın azalmasına neden olabilir. Ayrıca bazı besinlerin diğer besinlere göre öfke kontrolünü sağlamakta daha etkin olduğu da biliniyor.

İşte çabuk öfkelenmenizin besinsel nedenleri ve şifa kaynakları:

Az su tüketimi

Gün içerisinde suyun yetersiz tüketimi ve vücuttan kaybedilen sıvının karşılanamaması daha çabuk gerilmenize sebep olan faktörlerin başında gelir. Vücudunuzun susuz kaldığını idrar renginizden anlayabilirsiniz. Eğer idrar renginiz açık sarı değil ise bolca su tüketmenin vakti gelmiş demektir.

Öğün atlamak

Gün içerisinde dört saatten uzun aç kalınca kan şekerinin düşmesi sonucunda gerginlik seviyesi yükselir. Özellikle hipoglisemi hastalarında bu durum ciddi öfke ataklarına yol açabilir. Gün içerisinde üç ana öğün ve 1-2 ara öğün mutlaka tüketilmelidir.

Karbonhidratsız beslenmek

Düşük karbonhidratlı diyetler hem sinir sistemi açısından önemli rolü olan B vitaminlerini yetersiz içerir hem de vücutta proteinlerin enerji olarak kullanılmasına yol açarak kanda keton cisimlerin artmasına sebep olur. İki durumun da depresyona ve öfkeye yol açtığına dair bilimsel veriler mevcuttur.

İşte öfkenizi yenmenizi sağlayacak 4 besin...

Kivi

Vücudunuzda şehir yaşantısı sebebi ile biriken serbest radikaller yeteri kadar temizlenmediğinde daha kolay öfkelenmenize sebep olabilir. Bu nedenle antioksidan etkisi ile hayatımızda büyük önemi olan C vitamininden zengin besinleri yeterli tüketmek gerekir. Kivi, C vitamininin en zengin kaynaklarından biridir. Bir adet kivi ortalama günlük C vitamini ihtiyacının %80'ini karşılar.

Kabak Çekirdeği

İçerdiği yüksek oranda magnezyum ile kasların gevşemesine ve daha rahat hissetmeye yardımcı olur. Günde 1 avuç kabak çekirdeği öfkenizi kontrol etmenizi ve daha esnek hissetmenizi sağlamakta destekçiniz olacaktır.

Balık

İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile sinir sistemi sağlığını koruduğu bilinmektedir. Aynı zamanda yeterli omega-3 alan kişilerin depresyona yakalanma riskinin daha düşük olduğu ve daha az öfkelendikleri bilimsel çalışmalarca gösterilmiştir. Haftada 2-3 defa balık tüketmek kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olur.

Yer fıstığı

Vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin salgılanmasını sağlayan triptofandan zengin olan yer fıstığı öfke kontrolü için yardımcı olacak bir diğer besindir. Mümkünse tuzsuz olanı tercih edilmeli ve yüksek kalorili bir besin olduğundan ötürü aşırı miktarda tüketilmemelidir.