Öfkeli koca karısını 6 yerinden vurarak öldürdü

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi İlhan Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Yeni evlenen oğluna misafirliğe gelen Gülsüme Ö. (51), burada eşi Nazım Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı. Göğsüne ve kollarına 6 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve AraştırmaHastanesine kaldırılan kadın, burada ameliyata alındı. Bir saatlik ameliyat sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülsüm Ö. hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan koca ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.