Ofiste stok arttı, satış ve kirada frene basıldı

Satışlardaki duraksamayı döviz kurundaki dalgalanma ve stoktaki ofislerin müşteri beklemesine bağlayan gayrimenkul uzmanları, nitelikli ofis projelerinde iştah kabartan bir gelişmenin yaşanmadığına dikkat çekiyor.

ÇARPICI TESPİTLER BU RAPORDA

Ticari gayrimenkul sektörünün “ofis” alanında, aracılık ve danışmanlık hizmeti veren Propin Property Investment Consultancy’nin üç ayda bir periyodik olarak hazırladığı “İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış 2017 Dördüncü Çeyrek Raporu”nda ise yatırımcılara yön verecek tespitler yer alıyor.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK BOŞLUĞU

Raporda, 2015 yılında düşüşe geçen işlem hacminin 2016 yılında daha da düşmüş olduğu bilgisine yer verilirken, 2017 yılında işlem hacminin, bir önceki seneye göre yüzde 72 artışla kapanmasının arkasında ağırlıkla iyileşen ticari koşullar yatmakta olduğu ifade edilse de, A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 31,4 ulaşarak son on yıldaki en yüksek seviyesinde kaydedilmiş durumda.

İşte ofis piyasasındaki gerçekleri gözler önüne seren rapordan önemli tespitlerimiz:

-2017 yılında İstanbul Ofis Pazarı’nda işlemler, ağırlıklı olarak büyük ölçekli ofis alanlarında gerçekleşti. Pazar’da kurumsal satın alma işlemleri toplamı, kiralama işlemlerinin gerisinde kaldı.

-10 bin m2 üzerindeki ofis alanlarında gerçekleşen işlem hacmi, toplam kapanan işlem hacminin yüzde 29’unu oluşturdu. Ofis büyüklüğü 5 bin

-10 bin m2 arasında olan işlemlerin oranı ise yüzde 16 oldu. Büyük ölçekli ofis alanlarının daha cesaretli kiralanmasında; yapılan kira indirimleri, ödemelerin dövizden Türk Lirası’na çevrilmesi ve uzun kirasız dönem verilmesi gibi avantajların rol aldı.

-Ofis kullanıcı ve yatırımcılarının, 2017 yılında gelişmekte olan ofis bölgelerine olan ilgisi arttı. Kullanıcıların talebini karşılayan mimari özelliklerle birlikte avantajlı kiralama koşullarının da etkisiyle, bu bölgelerde yaklaşık 91 bin m2 büyüklüğündeki ofis alanında, kiralama ve kurumsal satın alma işlemi gerçekleşti. Bu noktada Tahincioğlu imzalı Nidakule Ataşehir Batı Binası’nın satılması İstanbul ofis stokunda gerçekleşen en büyük hacimli satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.

-Geçen yıl yaklaşık 60 bin m2’lik kurumsal satın alma işlemi tespit edildi. Bu alanların yaklaşık yüzde 55 oranındaki kısmı Anadolu yakasındaki gelişmekte olan ofis bölgelerinde gerçekleşti. Bu yönüyle Batı Ataşehir’de yer alan Ağaoğlu My Newwork’teki ofis satışı ise dikkat çekti.

-A sınıfı ofis stoku ise büyüdü. 2017 yılı sonu itibariyle, İstanbul ofis stoku 5 milyon 700 bin m2‘ye ulaştı. Havaalanı Bölgesindeki ofis stoku, son bir yılda yüzde 22 oranında arttı.

-Kira ortalamaları da genel olarak düştü. A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının yüzde 7,9 düşmesi dikkat çekti. Böylece, 2017 dördüncü çeyrekte MİA A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamasının 24,8 ABD Doları /m2 /ay oldu.