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Odunla kafasına vurulan adam öldü

Elazığ'da eski kayınbiraderleri tarafından kafasına odunla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:42
Odunla kafasına vurulan adam öldü

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşinin bulunduğu eve giden Bilal B. (34), eski kayınbiraderleri tarafından darp edildi. Kafasına odunla da vurulan Bilal B., ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal B'nin ölümüyle ile ilgili eski eşi A.A. ile eski kayınbiraderi Y.A'yı gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:42
  1. Elazığ başına odunla
  2. Odunla kafasına
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