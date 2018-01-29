Oduncular isyanda!

Tekirdağ'da oduncular, büyük umutlarla doldurdukları depolarındaki odunlarının yarısını bile satamadıklarını söyledi. Odun satıcıları, özellikle kereste kıtlığından dolayı odunun fiyatının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Oduncular, havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve doğalgaz kullanımının artmasından kaynaklı odun satışının durma noktasına geldiğini ifade etti.

"BU MESLEĞİN YANINDA BAŞKA MESLEKLERE EL ATTIK"

Satışlardan yakınan oduncu esnafı Ethem Ülkü, satışların durduğunu, bu yüzden mesleği bırakacağını belirterek, "Bizim odun kömür satışımız biliyorsunuz havaların soğuk gitmesi ile havalar soğuk gidecek, kar ve yağmur yağacak ki biz de burada odun kömür satacağız. Bu sene bildiğiniz gibi doğru düzgün soğuk olmadı. Havalar gayet normalinde gidiyor. O yüzden satışlarımız pek ahım şahım değil, sonra bu meslek de ölüyor bitiyor. Türkiye'de kaybolan meslekler arasına girdik, zaten doğalgaz her tarafımıza girdi. Onun da gayet büyük önemli rolü var. Kapatacağım zaten biz de bu mesleğin yanında başka mesleklere el attık. Geçim sıkıntıları geçim şartları mecbur bizi bu yollara itti. Öğrenci servisi işi yapıyorum bir taraftan Mart aynı bekliyorum Mart ayından sonra Allah'ın izni ile kapatacağım" dedi.

"ODUNUMUZU YAKIYORUZ"

Satışların olması için karın yağmasını beklediğini ve satışlar olmadığından odunları kendisinin yaktığını vurgulayan Ülkü, "Satışlarımız yok zaten kiracıyız bulunduğumuz yerde ancak yer kirasını ufak tefek giderleri karşılayabiliyorum. Havalar sağ olsun bizi gayet etkiledi böyle kar falan düşse belki gelen giden olur ama o da olmadığı için bekliyoruz. Allah'tan kendim soba yakıyorum geldiniz gördünüz kendi odunumuzu yakıyoruz" ifadelerine yer verdi.