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Ödünç aldığı motosikletle 10 metre sonra kaza yaptı

Bilecik’te ödünç aldığı motosikletle 10 metre ilerledikten sonra dengesinin kaybederek park halindeki kamyonete çarpan sürücü yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:26
Ödünç aldığı motosikletle 10 metre sonra kaza yaptı

Alınan bilgiler göre; Cumhuriyet Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Tospatlı, aynı iş yerinde çalışan bir memurun kurum önünde park halinde bulunan motosikletine binmek istedi. Tospalı, Osman Coşkun’a ait 34 NFU 68 motosiklete bindikten 10 metre sonra yolunda sağ tarafındaki park halindeki Necmi Çanakçıya ait 11 BA 839 kamyonete arkadan vurdu. Kazada kafasında kask bulunmayan Celalettin Tospatlı aldığı darbeyle kanlar içinde yer kaldı. İlk müdahale olay yerindekiler yapılırken, yaralı Celalettin Tospatlı’yı 112 Acil Sağlık ekipleri Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bir şekilde kan kaybı yaşayan yaralının sağlık durumunun çekilen tomografi sonrası belli olacağı öğrenildi.

“Motoru ‘deneyeyim’ dedi aldı”

Olayın görgü şahidi olan motosiklet sahibi Osman Coşkun, polislere motorun sahibinin kendinin olduğunu anlatarak, “Biz orada oturmuş konuşuyorduk. Motoru ‘deneyeyim’ dedi aldı. O da kullanmayı bilmiyormuş. Ben de kullanmayı bilmediğini bilmiyordum. Oradan kalktı, hızla buraya çarptı. Şuradan takıldı, takılınca motorun ön tekerleği kaydı park halindeki araca vurdu. Kafası çarptı, kask da yoktu” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:26
  1. Bilecik
  2. Cumhuriyet Mahallesi
  3. Çan
  4. Çanakçı
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