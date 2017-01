ODÜ Ziraat Fakültesi inşaatı son hızla sürüyor

Yapımına 2014 yılının Mart ayında başlanan ve bu yıl içinde tamamlanması beklenen 4 bin 900 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Zirat Fakültesinin mimari yapısı ve çevre düzenlemesiyle toplamda 12 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 24 adet derslik, 24 adet modern donanımlı uygulama ve araştırma laboratuvarı, 2 stüdyo, 2 atölye, 90 metrekarelik alanda 63 kişilik seminer salonu, 104 akademisyen ve idari personel odası bulunan binada 400 metrekarelik kütüphane, 200 metrekare 204 kişilik bir konferans salonu, 330 metrekare kantin ve 70 araçlık açık otopark yer alıyor.

ODÜ DEKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Fakültesinin yeni binasında incelemelerde bulunan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, şu açıklamada bulundu:

“Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girme gayreti içerisinde güçlü akademik kadrosu, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam etmekte olup bunlara paralel olarak fiziksel gelişimini de tüm hızıyla sürdürmektedir. Merkez kampüs alanımızda gerçekleştirilen çalışmalarımızdan biri de 2017 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Ziraat Fakültesinin yeni binasının hizmete açılmasıdır. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızla birlikte kampüs alanımız modern ve çağdaş yapısıyla dikkat çekmekte, öğrenciler için bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Ziraat Fakültesi tarafından kullanılacak olan bu modern ve ihtiyacı eksiksiz şekilde karşılamaya yönelik yeni binamızda artık son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Her ayrıntının düşünüldüğü bu yapıda, genç nesilleri bilimin ışığında yetiştirecek olmamız kurumumuz, devletimiz, milletimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Üniversitemizi her açıdan büyütmeye çalışıyoruz; bütün mesaimizi, gayretimizi bu yönde sarf ediyoruz. Buna bağlı olarak da Ordu Üniversitesi, geçen her yılda hızlı bir gelişim gösteriyor. Her detayın hesaplandığı, çağın gereklerine uygun yeni hizmet binamızda yapılacak araştırmalar ve çalışmalarla bilimin gelişimine katkı sağlanacaktır. Üniversitemizin geleceğini inşa etmek üzere çıktığımız yolda bilgili ve tecrübeli çalışanlarımızla birlikte her geçen gün daha da üretmekte, ürettiklerimizi de toplum yararına sunarak hem Ordu ilinin hem de bilim dünyasının fayda sağlayabileceği şekilde geliştirmeye devam etmekteyiz."