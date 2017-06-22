ODTÜ'lülerin tuvalet sevinci!
Rektörlükten izin alamayan öğrenciler, uyarılara rağmen tuvaletlerdeki kadın-erkek ayrımını kaldırarak büyük bir mutluluk yaşadı.22 Haziran 2017 Perşembe 20:09
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, 400'den fazla imza toplayarak tuvaletlerdeki kadın-erkek ayrımını kaldırmak için harekete geçti.
MODERN ODTÜ
Rektörlükten izin alamayan öğrenciler, ODTÜ'ye kendilerinin modernleştireceğini savundu. Fakültenin farklı noktalarına asılan afişlerde ise "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI
Görevlilerin uyarılan rağmen tuvaletlerdeki ayrımı kaldıran öğrenciler, ilk adımı attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.
HEMEN KADINLAR TUVALETİNE GİTTİ
Kameraların kayıtta olduğu anlarda bir erkek öğrencinin kadınlar tuvaletini her zaman merak ettiğini ve hemen oraya gireceğini söylediği duyuluyor.
Eğitim, bilim ve sanat alanındaki herhangi bir gelişmeyle gündeme gelemeyen ODTÜ, sık sık eylemlerle adından söz ettiriyor.
ODTÜ'den tuvalet sevinci yaşayan sapkınlar için flaş açıklama!
SOSYAL MEDYA YIKILDI
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Kara2 sa önce Millet bilim çalışırken bizim ODTÜ luler nasıl sicacam diye düşünüyor bakın size bir icat daha şu tasarrufu için bir varil alın 15 günde bir girin içine su ziyan olmasın beynini otobüste unutmuş kazmalar yüksel3 sa önce Şok şok şok odtu da çok büyük bir buluş. Avrupa ve amerika ünüversiteleri bu buluşu çok yakından izlediklerin ve bu buluşun insanların ışınlanmasından daha önemli ve üzerinde bizde çalışalım diye başkanları ile acil tolantı talep ettiler.. :) Tayyar3 sa önce ODTÜ yede bu yakışır birde yurtları birleştirin anneniz babanız gurur duyar sizi yetiştirenlere eyvahlar olsun Pkksavar3 sa önce Terbiye yok. Odtü var. Biz terbiyeyi seçtik. Edep ya huuu.... Hakan3 sa önce Odtülü öğrencilere acıyorum. Diploması ödtü olanın diplomasını görenler bıyıkaltı gülecek artık :D Ahmet Yıldırım 3 sa önce Bunların Anası Belli Babası yüzelli Adalet3 sa önce Amerika veya Avrupada yok boyle ODTUtamamen fuhus yuvasi olmus bunlarinAnnelerine babalarina yaziklar olsun Muhammed4 sa önce Ahlaksızlar abdo4 sa önce yakında birbirinizin .......uda yersiniz. ana baba terbiyesi almamış karaktersiz gençler yetişiyor. gelecek durumların vay haline. cetin4 sa önce artık insanların söyleyeceği söz kalmadı. Bu manyaklığı ancak Allah temizler