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ODTÜ'lülerin tuvalet sevinci!

Rektörlükten izin alamayan öğrenciler, uyarılara rağmen tuvaletlerdeki kadın-erkek ayrımını kaldırarak büyük bir mutluluk yaşadı.

22 Haziran 2017 Perşembe 20:09

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, 400'den fazla imza toplayarak tuvaletlerdeki kadın-erkek ayrımını kaldırmak için harekete geçti.

MODERN ODTÜ

Rektörlükten izin alamayan öğrenciler, ODTÜ'ye kendilerinin modernleştireceğini savundu. Fakültenin farklı noktalarına asılan afişlerde ise "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Görevlilerin uyarılan rağmen tuvaletlerdeki ayrımı kaldıran öğrenciler, ilk adımı attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

HEMEN KADINLAR TUVALETİNE GİTTİ

Kameraların kayıtta olduğu anlarda bir erkek öğrencinin kadınlar tuvaletini her zaman merak ettiğini ve hemen oraya gireceğini söylediği duyuluyor.

Eğitim, bilim ve sanat alanındaki herhangi bir gelişmeyle gündeme gelemeyen ODTÜ, sık sık eylemlerle adından söz ettiriyor.

ODTÜ'den tuvalet sevinci yaşayan sapkınlar için flaş açıklama!

SOSYAL MEDYA YIKILDI 

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 20:09
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  • KaraKara2 sa önce
    Millet bilim çalışırken bizim ODTÜ luler nasıl sicacam diye düşünüyor bakın size bir icat daha şu tasarrufu için bir varil alın 15 günde bir girin içine su ziyan olmasın beynini otobüste unutmuş kazmalar
  • yükselyüksel3 sa önce
    Şok şok şok odtu da çok büyük bir buluş. Avrupa ve amerika ünüversiteleri bu buluşu çok yakından izlediklerin ve bu buluşun insanların ışınlanmasından daha önemli ve üzerinde bizde çalışalım diye başkanları ile acil tolantı talep ettiler.. :)
  • TayyarTayyar3 sa önce
    ODTÜ yede bu yakışır birde yurtları birleştirin anneniz babanız gurur duyar sizi yetiştirenlere eyvahlar olsun
  • PkksavarPkksavar3 sa önce
    Terbiye yok. Odtü var. Biz terbiyeyi seçtik. Edep ya huuu....
  • HakanHakan3 sa önce
    Odtülü öğrencilere acıyorum. Diploması ödtü olanın diplomasını görenler bıyıkaltı gülecek artık :D
  • Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım 3 sa önce
    Bunların Anası Belli Babası yüzelli
  • AdaletAdalet3 sa önce
    Amerika veya Avrupada yok boyle ODTUtamamen fuhus yuvasi olmus bunlarinAnnelerine babalarina yaziklar olsun
  • MuhammedMuhammed4 sa önce
    Ahlaksızlar
  • abdoabdo4 sa önce
    yakında birbirinizin .......uda yersiniz. ana baba terbiyesi almamış karaktersiz gençler yetişiyor. gelecek durumların vay haline.
  • cetincetin4 sa önce
    artık insanların söyleyeceği söz kalmadı. Bu manyaklığı ancak Allah temizler
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