İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ODTÜ'den tuvalet sevinci yaşayan sapkınlar için flaş açıklama!

ODTÜ yönetimince, kampüste 400 öğrenci tarafından yapılan 'cinsiyetsiz tuvalet' talebinin uygun görülmediği bildirildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 23:20
ODTÜ'den tuvalet sevinci yaşayan sapkınlar için flaş açıklama!

ODTÜ yetkililerinden, bazı medya organlarında "ODTÜ'de cinsiyetsiz tuvalet", "ODTÜ'de karma tuvalet" gibi başlıklarla verilen haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

KESİNLİKLE UYGUN GÖRÜLMEDİ

Üniversitedeki 400 öğrencinin üniversitede cinsiyetsiz tuvaletlerin de yapılması yönünde imza topladığını ifade eden yetkililer, "İmza atanlardan bazılarıyla biz de görüştük. İmza verenlerden bir kısmı, 'Bizden istediler, biz de imza verdik.' dediler. Bu imzalar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına verildi. Ama bu talep görüşüldü, konuşuldu ve ODTÜ yönetimi tarafından kesinlikle uygun görülmedi." ifadesini kullandı.

ODTÜ yetkilileri, medya organlarında yer verilen "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı pankartın ise binaya öğrenciler tarafından asıldığını kaydetti.

ODTÜ'lülerin tuvalet sevinci!

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 23:20
  1. tuvalet
  2. ODTÜ
  3. dekan
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...
    1. Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...
    2. Amerika’da şehit edilen Müslüman kızın..
    3. 'Satıcı değil içiciyim' diyen 'Enayi'..
    4. PKK'ya Bombalı araç saldırı düzenlendi
    5. 'Bu yarışmanın kaybedeni yok'
    6. Uyuşturucu raporu yayınladı ama.....
    7. Hamilelikte oruç tutamayan sonradan..
    8. Terör örgütü DEAŞ, Kerkük yoluna..
    9. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit..
    10. Ramazan orucunu kaza eden kimse..
    11. ABD'den bir katliam daha
    12. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası Pepe
    13. ABD'nin bu millet için istediği bu!..
    14. Şeytan beş şey yüzünden ebedi..
    15. Muhalifler Dera'da ilerliyor
    16. "Telsiz konuşmalarını dinliyoruz,..
    17. Hamas'tan İsrail'e resimli mesaj
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Toplu mezar keşfedildi! Çığlık atan..
    20. Yangın istifa getirdi...
    Savcı Sayan'dan şok iddia: Başımıza büyük iş açacaklar
    Savcı Sayan'dan şok iddia: Başımıza büyük iş açacaklar
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!
    Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!
    'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı
    'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı