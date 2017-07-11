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ODTÜ'deki güvenlikçi hakkında yeni gelişme

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin kafa attığı kişinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı. ODTÜ olay hakkında yeni bir açıklama yaptı.

11 Temmuz 2017 Salı 11:45
ODTÜ'deki güvenlikçi hakkında yeni gelişme

ODTÜ’de yapılan diploma töreninde, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın oğlu, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ataç Baykal’a kafa atan güvenlik görevlisinin işine son verildi.

Hürriyet'in haberine göre; 2 Temmuz’daki ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde yaşanan olayda Prof. Ataç Baykal, eşi ODTÜ Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’ın yanına gitmek istediğini, ancak güvenlik görevlisinin kendisine müdahale ettiğini, aniden kafa attığını ve yaralandığını söylemişti.

ODTÜ açıkladı

ODTÜ dün mezun ve mensuplarına güvenlik personelinin işine son verildiğini duyurdu. “Diploma Töreninde şiddet içeren davranış hakkında” başlığıyla tüm ODTÜ camiasına gönderilen e-postada, şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz diploma töreninde özel güvenlik şirketine bağlı olarak görev yapan bir kişi, stadyum giriş kapısında üniverstemiz Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’ın eşi Prof. Dr. Ataç Baykal’a hiçbir şekilde maruz görülemeyecek bir fiziksel saldırıda bulunmuştur.

Üniversitemizce özel güvenlik hizmeti alınan şirket tarafından yapılan değerlendirmeler ve süreç sonrası saldırıda bulunan güvenlik görevlisinin işine son verilmiştir.”

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:45
  1. Antalya
  2. Kıbrıs
  3. ODTÜ
  4. Hürriyet
  5. Hacettepe Üniversitesi
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