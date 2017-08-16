ODTÜ'de eğitimden önce provokasyon başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun tamamlanması konusunda kararlı olduklarını açıklamıştı.

"YA YAPACAĞIZ, YA YAPACAĞIZ"

Gökçek'in "Bu yolları da ya yapacağız, ya yapacağız. Ve halkın hizmetine açacağız"açıklamalarından sonra tatildeki ODTÜ'lü öğrenciler harekete geçti.

"YOL YAPIMINA KARŞIYIZ"

Tatil dönemine rağmen, protesto için bir araya gelen ODTÜ'lüler, basın açıklaması yaptı.

Yolun yapılmaması için ellerinden geleceklerini yapacaklarını ifade eden eylemci öğrenciler, çalışmalara izin vermeyeceklerini savundu.