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ODTÜ'de eğitimden önce provokasyon başladı

Eğitim dönemini düzenlendikleri provokasyon eylemleri geçiren ODTÜ'lüler, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tekrar harekete geçti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:27
ODTÜ'de eğitimden önce provokasyon başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun tamamlanması konusunda kararlı olduklarını açıklamıştı.

"YA YAPACAĞIZ, YA YAPACAĞIZ"

Gökçek'in "Bu yolları da ya yapacağız, ya yapacağız. Ve halkın hizmetine açacağız"açıklamalarından sonra tatildeki ODTÜ'lü öğrenciler harekete geçti.

"YOL YAPIMINA KARŞIYIZ"

Tatil dönemine rağmen, protesto için bir araya gelen ODTÜ'lüler, basın açıklaması yaptı.

Yolun yapılmaması için ellerinden geleceklerini yapacaklarını ifade eden eylemci öğrenciler, çalışmalara izin vermeyeceklerini savundu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:27
  1. ODTÜ
  2. Melih Gökçek
  • atçekenatçeken19 dk önce
    Kapatın gitsin bunlardan vatana hayır gelmezSanki bize füze yaptılar
  • hülyahülya30 dk önce
    protesto ne zamandan beri provokasyon oldu?sizin hatalinizde herşeye biat eden sessini çıkarmayan düşünmeyen gençlik var.ama durum öyle değil:
  • KocasolakKocasolak37 dk önce
    Bu odtü nün kadrolaronı ne zaman değiştirecek YÖK. Emekli yaşı dolmuş, odtü ye çöreklenmiş başka üni.gitmryrn proflar var. Doğuda bir tek profu olan üni. var. Bazılarında iki üç beş ama İstanbul Ankara İzmir yüzlerce bu şehirlerin nufusu bu yüzden artıyor. Adaletli bir akademik tainle dağılım yapılmadan adaletli bir rmek paylaşımı olur mu? İç ve doğu anadolu yeterli prof a kavuşsaydı onların stsndartlatını sağlayacak gelişmişliğe çoktan ulaşılmış olurdu. Adaleti önce kendinden başlıyarak dağıtacağız, lüks karavanlarla yürüyerek olmaz, hainlereadalet idamdır. Aksi halde ihanet yaygınlaşır,
  • İbrahimİbrahim40 dk önce
    Bu şer ve terör yuvası ODTU'yü kapatmanın , içindeki sözüm ona öğrenci geçinen militanları dağıtıp öğrenim haklarının ellerinden alınmasının bir yolu mutlaka bulunmalıdır.
  • tabiki evettabiki evet45 dk önce
    bi devlet bi okulla basa cikamiyomu ya okulu temizleyin rektor degistirmekle olmaz bu is
  • kartalkartal46 dk önce
    terör yuvası okul. okumaya mı gidiyonuz ülkeyi karıştırmayamı. senin işin okumak işini yap öğrenci bozuntusu.
  • tamertamer51 dk önce
    Çapulcu olmak zekayı zayıflatıyor mağlesef...dedeleriniz yol yol diye bağırırdı eskiden..bunlar nelere karşı olduklarının bile farkında deyil mağlesef..geri zakalı olup çıktılar be yazık valla..
  • recep aydın Gümüşhane emret komutanımrecep aydın Gümüşhane emret komutanım59 dk önce
    Ya başkanım böyle sorunlu üniversiteleri bizim memleketin köyüne yapın gümüşhane torul demirkapı köyüne biz yol da istiyoruz suda.evet sorunlu üniversiteleri türkiyenin sosyal yönden gelişmeye müsait olan küçük şehirlerine yapın.özellikle gümüşhaneye torula merdin harman olduğu yiğit savaşçı halkının memleketine
  • mehmet mehmet 1 sa önce
    Siz kimsiniz be devlete kafa tutuyorsunuz bir iş yapılırken SİZEMİ sorulacak devlet kulağından tuttuğu gibi atacak okuldan yerine okumak isteyeni getirecek bu okulun ismi değişmesi lazım hep çirkinliklerle anılıyor
  • Maho ağaMaho ağa1 sa önce
    Çocukları böyle şeylere alet eden, insanları okuldan biran önce temizlemek gerekiyor.
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