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ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

ODTÜ bir kez daha eğitim, üretim yerine farklı bir konu ile gündemde; Tuvaletlerin cinsiyetsizleştirilmesi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin topladığı 400'den fazla imza ile artık erkekler ve kadınlar aynı tuvaleti kullanacak.

"MODERNLEŞME"

ODTÜ'de modernleşme adı altında tuvaletlerin birleştirilmesi "Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir" afişleri ile duyuruldu. Kararın ardından farklı kesimlerden birçok yorum geldi.

Geçtiğimiz ay da LGBT yürüyüşü düzenleyen ODTÜ'lüler yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganlar atmıştı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  2. Homofobi
  • TayberTayber39 dk önce
    ODTU'de 26 bin çivarında öğrenci kayıtlı. 400 kişi bunların 1,3% yapar. Yani azınlığın sözü geçiyor.
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ39 dk önce
    Rektör ineği ne iş yapıyor..
  • DELI BALTADELI BALTA44 dk önce
    AVRUPADA BILE BI SISTEM YOK BU NEDIR YAAA
  • adnanadnan58 dk önce
    Kac ogrenci varda 400 imza yetiyor. En onemlisi ahlaki kurallara uygun degil hukuki yasal islem yapip derhal engellenmeli. Diger ogrencilerde karsi imza ile engellesinler belkide bunu yapmislardir bile. Ramazanda boyle bir dayanismanin olmasi daha onemli.
  • Ahmet tunçAhmet tunç1 sa önce
    Belhüm adal. Hayvandan da aşağı. Aşağılıkların aşağısı. Adamın biri, kendinden söz edilsin diye sokağa pislemiş. O misal.
  • NOKTANOKTA1 sa önce
    İnsan ile hayvanı ayıran ayrıntılar vardır,tuvalet adabı bu ayrıntılardan birtanesidir,bu talebi yapanların ve bu kararı verenlerin bu ayrıntıdan uzak olmaları cinsleri ve cibiliyetleri hakkında gereken bilgiyi bizlere veriyor.
  • Okan Demir Okan Demir 1 sa önce
    Ulan güya bunlar okuyup biliminsanları olacak Avrupa'da bile böyle bir uygulama yok birşey ürettikleri yok sürekli böyle aptal ve milleti kışkırtan olaylar bu arada YÖK ve bakanlık nerede YÖK ne iş yapıyor burası resmen terörıst yuvası olmuş
  • ERDOGANERDOGAN1 sa önce
    Iyi .i...........k yemisler
  • Furkan E.Furkan E.1 sa önce
    Bismillahirrahmanirrahim.Hamd Allaha (c.c)'a dır. Salat ve selam O'nun Rasulu (S.A.V.), Ashabı ve onları dost edinenlerin üzerine olsun. "Ey îmân edenler! Yahudi ve hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez."
  • Nur Nur 1 sa önce
    Bu okul kapatılmalı bu insanlar tedavi edilmeli buna izin veren okul yöneticileride bunlar beşer olduğunu unutmuşbu bir hastalıkdevlet niye bu okula sessizçocuğumçpçü olsun işçi olsun smit satsın ama bu okula gitmesin akıl sağlıkları yerinde değil bunların Allahınaykırılıkları yüzündenhelak ettiği kavimgidişatıvar bunlarda
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