Turgay Güler'den ODTÜ ile ilgili bomba anket

YENİAKİT.COM.TR - Gazeteci Turgay Güler, birçok terör sevicinin yuvalandığı ODTÜ ile ilgili çok konuşulacak bir anket başlattı. ODTÜ’nün bir üniversite olmaktan çok uzak olduğuna atıfta bulunan Güler, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajında "ODTÜ'YÜ yıkıp yerine ÜNİVERSİTE yapılmasını öneriyiorum. Ne dersiniz;?" sorusunu yöneltti. Güler'in başlattığı anket kullanıcılar arasında kısa sürede büyük ilgi gördü. Şıklar arasında 'evet iyi fikir' ve 'hayır' seçenekleri yer aldı.