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OdaTV’den alçak algı operasyonu: Böyle imamlar da!..

Oda TV, haber başlığıyla alçak bir algı operasyonuna imza atarak imamların büyük kısmını töhmet altında bıraktı…

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:52
OdaTV’den alçak algı operasyonu: Böyle imamlar da!..

YENİAKİT.COM.TR

Milletin dini değerleriyle dalga geçmeyi ve düşmanlık beslemeyi alışkanlık haline getiren Oda TV, şimdi de imamlara dil uzattı. Toplumdaki imamlara yönelik sevgisini hazmedemeyen Oda TV, haber başlığıyla alçak bir algı operasyonuna imza atarak imamların büyük kısmını töhmet altında bıraktı…

Selimiye Camii imamının, caminin içine küçük bir banyo yaptırarak banyo girişine astığı yazıda sokakta kalan insanların bu banyoda yıkanabileceğini belirtmesini karanlık Oda TV zihniyeti “Böyle güzel imamlar da var” başlığıyla haberleştirdi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:52
  1. odatv
  2. imamlar

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