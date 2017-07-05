Odatv Madımak Provokasyonu'na aslan, Başbağlar Katliamına süt dökmüş kedi!

YENİAKİT.COM.TR - Madımak Provokasyonu'nuna misilleme olarak Başbağlar Katliamı'nı gerçekleştiren ve bunu itiraf eden PKK'lı teröristler lanetle anılırken, olayın acısı hala unutulmadı. Madımak Provokasyonu'ndan Müslümanlar tutuklanarak zindanlara atılırken, Başbağlar Katliamı sanıkları ise itiraflarına rağmen serbest bırakılmıştı.

Madımak Provokasyonu'nu canla başla savunarak Müslümanların üzerine yıkan Odatv, Başbağlar Katliamı'nda ise yorumsuz bir şekilde vermesi dikkat çekti. Manşet görselinde ise 'Başbağlar Katliamı'nı 'Başbaşlar Katliamı' şeklinde yazması ise olaydan ne kadar uzak ve samimiyetsiz olduğunu gözler önüne serdi.

Odatv'nin Başbağlar Katliamı haberi:

MADIMAK PROVOKASYONU'NA ASLAN, BAŞBAĞLAR KATLİAMI'NA KEDİ

Solcuların 'yol göstericisi' Aziz Nesin'in Müslümanları provoke eden yaklaşımıyla Sivas halkının ayaklanmasıyla sonuçlanan, bazı vatandaşların yanarak değil kurşunlanarak can verdiği olayı Müslümanların üzerine yıkan Odatv, bu provokasyonu içerikte de Müslümanlara hakaret olarak kullandı. 'Yobaz' Katliamı şeklinde salya akıtarak saldıran Odatv, Başbağlar Katliamı'na süt dökmüş kedi gibi yorumsuz bir şekilde vermesi dikkat çekti. Alevi-Sünni çatışması çıkarmak isteyen karanlık odakların gerçekleştirdiği bu olaylardaki tutumu ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.

İşte Odatv Madımak Provokasyonu'nu böyle verdi: