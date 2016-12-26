ODAŞ'tan elektrik fiyatları için duyuru

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Son zamanlarda elektrik sektöründe artan fiyat dalgalanmaları çerçevesinde yatırımcılardan gelen sorular üzerine, bu süreci uzun pozisyonda geçirdiğimizin ve bu çerçevede fiyat artışlarından negatif bir şekilde etkilenmediğimizin bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:18
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