Odasına giren yılan şok etti!

Küçük kızın gece yarısı attığı çığlıkların ardından odasına koşan ailesi gözlerine inanamadı. Gece lambasından sarkan zehirli yılanı, odadan çıkarmak hiç de kolay olmadı.

Korkunç olay Avusturya'nın Gold Coast eyaletinde yaşandı, küçük kız odasının duvarında karanlıkta hareket eden bir şeyler gördü ve çığlık atmaya başladı.



Daily Mail'de yer alan habere göre, odaya gelen küçük kızın babası Smith, kızının yatağının üstünde bulunan ve gece lambasının takılı olduğu prizden sarkan yılanı görünce şaşkına döndü.



Ailenin yardımına koşan profesyonel yılan yakalayıcı Tony Harrison ve Brooko Smith, adeta bir kablo uzantısı gibi duran yılanın kahverengi ağaç yılanı olduğunu söyledi. Yılanın odaya nasıl girdiği henüz belirlenemedi.